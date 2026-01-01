Българският пилот Николай Калайджиев постави нов рекорд на Гинес и световната авиационна история като първия човек, осъществил 1021 излитания и кацания в рамките на 14 часа и 28 минути, съобщи Калайджиев в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Постижението, записано на летище Горна Оряховица, подобрява драстично досегашния световен рекорд, държан от американски пилот с 442 кацания за 23 часа. Всеки един от 1021-те полета е включвал пълна обиколка по кръга и изключително прецизно кацане тип „touch and go”.

Световен рекорд: Николай Калайджиев направи 128 „осмици“ във въздуха (ВИДЕО)

Успешният опит за нов рекорд на професионалния военен пилот и състезател по висш пилотаж Николай Казанджиев, който е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове се състоя на летище Горна Оряховица на 13 юни тази година, организирано под егидата на Община Горна Оряховица, с активното партньорство на Асоциацията на българската авиационна индустрия и с домакинството на Летище Горна Оряховица.

Три месеца след неговото авиопостижение, рекордът е официално вписан в Гинес. В своя емоционална публикация Калайджиев посочва, че това е изисквало много концентрация, прецизност, безупречната работа и спазване на задачите от всеки един човек който беше част от екипа, както и заснемането на видео документиране толкова дълго време. До сега единствено американски пилот успешно е бил изпълнил 442 излитания и кацания за 23 часа.

Български пилот влезе в Рекордите на „Гинес“

„Най-важното за мен и нашия екип не са цифрите или броевете световни рекорди, а посланието към децата - да им покажем чрез действия, че човек може да постига неща които са немислими, да мечтаят без граници, този начин на мислене е основополагащ за развитието на една нация“, коментира пилотът.