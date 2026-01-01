Тийнейджър застреля други двама ученици във Филипините, след което се самоуби, предаде Ройтерс.
Осем души са били ранени при стрелбата в южната част на страната днес, съобщи кметът на град Банга Албърт Паленсия.
Шестнадесетгодишният нападател е убил двама ученици, съответно на 14 и 17 години.
Четирима от осемте ранени са в критично състояние.
5 students hurt in another school shooting in #SouthCotabato, #Philippines— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2026
South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. said the minor suspect, who allegedly shot four of his fellow students before shooting himself, was among those brought to the hospital.
“Medyo delikado…
Стрелбата е станала около 13:30 ч. (08:30 ч. българско време) в Националната гимназия в Банга, провинция Южен Котабато, на остров Минданао, предаде Франс прес.
„Ситуацията е стабилна и е под контрол“, заяви губернаторът на провинцията Рейналдо Тамайо.
На видеозапис, публикуван във Фейсбук и проверен от Франс прес, се вижда мъж, който изнася от училището дете, изглеждащо ранено, и бърза да го качи в коша на мотоциклет.