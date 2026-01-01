Тийнейджър застреля други двама ученици във Филипините, след което се самоуби, предаде Ройтерс.

Осем души са били ранени при стрелбата в южната част на страната днес, съобщи кметът на град Банга Албърт Паленсия.

Шестнадесетгодишният нападател е убил двама ученици, съответно на 14 и 17 години.



Четирима от осемте ранени са в критично състояние.

Стрелбата е станала около 13:30 ч. (08:30 ч. българско време) в Националната гимназия в Банга, провинция Южен Котабато, на остров Минданао, предаде Франс прес.

„Ситуацията е стабилна и е под контрол“, заяви губернаторът на провинцията Рейналдо Тамайо.

На видеозапис, публикуван във Фейсбук и проверен от Франс прес, се вижда мъж, който изнася от училището дете, изглеждащо ранено, и бърза да го качи в коша на мотоциклет.