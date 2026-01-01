Сред красивите ридове на Южните Родопи, край Гудевица, Гоздевица и горното поречие на река Арда, се издига място, което съчетава планинска красота, история и мистични предания. Връх Ком е сред онези родопски кътчета, които предлагат не просто разходка, а истинско приключение.

Знаете ли откъде започва Арда? Скрито в Родопите място впечатлява с красотата си (СНИМКИ)

Високият 1568 метра връх е подходящ за туристи, които търсят сравнително спокоен маршрут със средна трудност. Кръговият преход е с дължина около 7 километра, продължава приблизително 5-6 часа и включва около 500 метра положителна денивелация.

Туристически информационен център-Смолян

Изходна точка е село Гудевица, откъдето маршрутът преминава към Гоздевица и продължава през живописни поляни и горски участъци. По трасето се разкриват гледки към околните ридове и върхове, а преминаването през местността Езерово поставя началото на същинското изкачване към Ком.

Особено впечатляващ е участъкът малко преди върха. Само на няколкостотин метра от целта се откриват панорамни гледки към горното поречие на Арда - една от онези родопски картини, заради които си струва да забавите крачката и просто да се огледате.

Но Ком крие и нещо повече от природна красота. На мястото са откривани следи от древно тракийско светилище, както и археологически находки от различни епохи. Днес на върха има малък параклис, посветен на апостол Петър, възстановен от местни хора.

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И тук започва по-мистичната част от историята на Ком. Около върха се предават родопски легенди за древни съкровища и скрити иманета, а сред преданията се срещат и истории за предполагаемо светилище на Дионис. Именно тази смесица от археология, местни вярвания и планински пейзажи превръща Ком в място с особена атмосфера.

За изкачването са препоръчителни удобни туристически обувки, достатъчно вода, връхна дреха, храна или енергийни закуски, шапка и слънцезащита през топлите месеци. Добре е телефонът да е зареден, а при възможност да има и офлайн карта или GPS. Туристическите щеки също могат да бъдат полезни, особено при слизането.

Туристически информационен център-Смолян

Маршрутът е със средна трудност и е важно преходът да бъде съобразен с физическата подготовка на групата и актуалните метеорологични условия. А най-добрият съвет към туристите е прост: не бързайте. В Родопите самото пътуване до върха е част от преживяването.

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Защото при Ком наградата не е само на 1568 метра надморска височина. Тя е по цялото трасе - в тишината на гората, гледките към Арда и усещането, че вървите през място, около което от векове се преплитат история и легенди.

Връх Ком е от онези родопски места, които не просто се покоряват - те се преживяват.