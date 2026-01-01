Близо 8000 безработни ще бъдат включени в програми, проекти и мерки, финансирани от Министерството на труда и социалната политика, а над 6000 души ще участват в обучения за придобиване на търсени от работодателите знания и умения. Това предвижда Националният план за действие по заетостта през 2026 г., одобрен от Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

За изпълнението на плана са предвидени 44 993 700 евро – средствата, утвърдени в държавния бюджет за активна политика на пазара на труда.

В резултат от изпълнението на плана се очаква през 2026 г. коефициентът на безработица да се понижи до 3,5 процента, а заетостта сред хората на възраст от 20 до 64 години да достигне 77 процента.

Сред приоритетите на политиката по заетостта са насърчаването на заетостта и намаляването на безработицата, включително сред неравнопоставените групи на пазара на труда. Акцент е поставен и върху повишаването на качеството на работната сила в контекста на дигитализацията на икономиката и справедливия преход към климатична неутралност.

Приоритетни целеви групи през 2026 г. ще бъдат младежите до 29 години, които не работят и не учат, както и безработните хора с трайни увреждания. Ще се работи и за включването в обучение и заетост на безработни над 55-годишна възраст, хора с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост на пълен работен ден ще бъдат съобразени с минималната работна заплата и ще се увеличат от 550,66 на 620,20 евро.

Ще бъдат увеличени и възнагражденията на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ – от 649,34 на 732 евро, на младежките и ромските медиатори – от 672,35 на 758 евро, както и на психолозите и мениджърите на случай по Националната програма „Активиране на неактивни лица“ – от 756,71 на 853 евро.

По проект „Красива България“ ще бъде осигурена заетост в областта на строителството за 300 души.

Правителството определи линията на бедност за 2027 г. в размер на 443 евро. Това е с 13,4 % или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг. По думите ѝ това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания.