Правителството одобри План за 2026 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България до 2030 г.

Основен акцент в документа е създаването на по-добри условия за раждане и отглеждане на деца. Предвидени са мерки за насърчаване на раждаемостта, подобряване на репродуктивното и общото здравословно състояние на населението, както и за ограничаване на смъртността.

Планът включва и политики, свързани със заетостта и доходите. Сред заложените дейности са мерки за намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографското застаряване и промените в структурата на населението.

Предвиждат се и действия за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование.

Според правителството изпълнението на мерките трябва да допринесе за подобряване на основните демографски показатели и за повишаване на качеството на човешкия ресурс в страната.