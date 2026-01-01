Правителството прие Решение за изменение на РМС № 682 от 2021 г. за създаване и организиране на дейността на Национална контактна точка за прилагане на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България.

С решението Националната контактна точка (НКТ) на България за отговорно бизнес поведение, която досега е част от структурата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Промяната е свързана с Решението на Народното събрание от 8 май 2026 г. за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България, както и с последващото изменение на Закона за насърчаване на инвестициите.

Съгласно законовите промени Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в чиято структура е ситуирана Националната контактна точка, преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Промяната цели да осигури съответствие на институционалната организация на НКТ с актуалната структура на изпълнителната власт и да гарантира продължаването на дейността по прилагане на насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение в България.