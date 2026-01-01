21-годишна жена е обвинена за убийството на 24-годишен мъж в столичния квартал „Младост 3“. Тя е била задържана при специализирана полицейска операция, съобщиха от МВР.

Сигналът за мъж в безпомощно състояние е подаден на 13 септември около 00:40 часа. Той е бил открит да лежи на тротоар близо до спирка на градския транспорт в „Младост 3“. На място пристигнали полицейски екипи и медици, които констатирали смъртта му.

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При последвалата аутопсия съдебните медици установили, че младият мъж е починал от прободно-порезно нараняване на сърцето.

В хода на разследването криминалисти от Седмо РУ и СДВР, заедно с разследващи полицаи, установили данни за съпричастност към престъплението на бившата приятелка на жертвата.

21-годишната жена е от село Буковлък, област Плевен, и пребивавала в София без адресна регистрация. След убийството тя се укрила в район Панчарево.

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На 14 септември при специализирана полицейска операция в селото жената била задържана заедно с още петима души, известни на полицията. Те впоследствие били разпитани като свидетели.

При последвалите процесуално-следствени действия в огнище в двора на къщата криминалистите открили веществени доказателства, които 21-годишната се опитала да изгори. Сред тях са ножът, с който според разследването е извършено престъплението, както и остатъци от нейни дрехи и чанта.

По случая е образувано досъдебно производство.

Събраните материали са докладвани на Софийската градска прокуратура.

На жената е повдигнато обвинение за умишлено убийство и с постановление на прокуратурата тя е задържана за срок до 72 часа.