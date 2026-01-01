Мъж и жена бяха открити мъртви в дома им в столичния квартал „Бояна“, съобщиха от СДВР. Двамата са съпрузи, на по 61 години. По телата им са установени прободни рани от нож.

Сигналът е подаден на 16 септември около 20:18 часа на телефон 112 от жена, която потърсила помощ, тъй като не успяла да се свърже със своя близка. На адреса са изпратени екипи на полицията от Шесто районно управление.

При пристигането си полицаите установили, че жилището е заключено. С помощта на ключар е било осигурено проникване в дома, като вратата е била заключена с резе отвътре.

На място оперативната група е открила телата на 61-годишните съпрузи. При първоначалния оглед не са установени признаци на външна намеса. Освен входната врата, прозорците и другите възможни изходи от жилището също са били затворени отвътре. Към момента няма данни за външно проникване, домашно насилие или отправяни заплахи към някого от двамата.

„Това, което ви казах, се установява на място – няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна“, обясни директорът на СДВР Николай Пелтеков пред журналисти.

Той уточни, че на този етап не може да се потвърди или отхвърли версията за убийство, последвано от самоубийство. „При самия оглед няма как да придобием информация дали има убийство или не“, посочи Пелтеков.

По думите му полицията продължава разпитите на свидетели, включително съседи, които трябва да дадат информация за отношенията в семейството. Първоначалните данни са, че двамата са били възприемани като нормално семейство. Няма постъпвали данни за домашно насилие между тях.

Пелтеков разказа и как се е стигнало до подаването на сигнала. Вечерта на 15 септември приятелка на 61-годишната жена се опитала да се свърже с нея. Жената е стоматолог и приятелката ѝ била неин пациент, като имала записан час за 16 септември около 18:00 часа.

Когато отишла в кабинета, установила, че стоматоложката не е там. След като не успяла да се свърже с нея по телефона, заедно с нейна племенница отишла до дома ѝ. Така бил подаден сигналът на телефон 112.

По данни на полицията няма информация за финансови проблеми или за отправяни заплахи към двамата. Жената е работела като стоматолог и е разполагала с доходи от професионалната си дейност. За съпруга ѝ е известно, че не е работел.

Двамата имат дъщеря, която живее в САЩ. По информация на СДВР съпрузите са били при нея на гости и са се завърнали в България само преди няколко дни.

Разследването продължава. Предстоят разпити на още свидетели и съседи, от които полицията очаква да получи допълнителна информация за семейството и обстоятелствата около смъртта.

Николай Пелтеков подчерта, че информацията на този етап е предварителна и може да бъде допълвана или променяна с напредването на разследването. По случая е образувано досъдебно производство.