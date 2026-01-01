Министерството на вътрешните работи ще проведе Национално съвещание на ръководния състав от 12:00 часа в сградата на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от ведомството.

Основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и произвеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България.

В заседанието ще участва премиерът Румен Радев, поканени са още временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.