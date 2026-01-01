Мъж от Ямбол е бил убит тази сутрин в димитровградското Странско. Полиция е отцепила района около къщата, в която убитият е живял.Той е бил сезонен работник. Мъжът е бит, предава БНР.

Поне петима души са заподозрени на този етап за убийството. Тялото на мъжа е намерено сутринта пред входната врата на къщата му. На тел. 112 е подаден сигнал. На този етап се знае, че мъжът на име Андон е на възраст 44-45 години и е пребит с юмруци.

Той е живеел с брат си. Полицията работи по няколко версии, но все още няма изведена водеща хипотеза за престъплението. В селото хората разказват, че Андон, който е баща на три деца, е спокоен човек и нямал конфликти с никой.

Те споделят обче, че прекалявал с чашката. В селото на огледа беше и директорът на хасковската полиция Мирослав Христов. Той обаче категорично отказа да говори с журналистите за престъплението.

Това е второто убийство за месец в с. Странско. В началото на август племенник уби вуйчо си. Семейството също бяха сезонни работници.

Разследването по случая продължава.

Мъж почина след побой в Димитровград, има задържан

Припомняме, че това е втори случай на убийство в Димитровградско в рамките на три дни. На 14 септември 51-годишен мъж беше задържан за смъртта на 38-годишен мъж.

По първоначални данни двамата са се скарали след употреба на алкохол, като конфликтът е възникнал в парк на улица „Простор“ в центъра на Димитровград.