Здравноосигурените лица над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември 2026 г. Това предвижда Националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026–2028 г., който беше подписан днес между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) в Министерството на здравеопазването.

Новият договор беше представен и подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителя на НЗОК д-р Владимир Даскалов и председателя на БЗС д-р Борислав Миланов.

Към досега определените три дентални дейности за здравноосигурените лица над 18 години се добавя още една, като дейностите могат да бъдат комбинация от обтурация с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, обясни д-р Даскалов. По думите му промяната влиза в сила от 1 ноември 2026 г.

Увеличава се и времето, в което лекарите по дентална медицина, изпълняващи пакет детска дентална помощ, могат да отчитат извършените дейности – от шест на не повече от осем часа среднодневно при петдневна работна седмица, изчислено за един календарен месец. По думите на д-р Даскалов целта е да се подобри достъпът на здравноосигурените лица до 18 години до дентална помощ.

За лекарите по дентална медицина, изпълняващи пакет хирургична дентална помощ, се въвежда ограничение за отчитане на извършените дентални дейности – не повече от осем часа среднодневно при петдневна работна седмица, изчислено за един календарен месец, независимо от броя на договорите, по които работят.

Увеличава се с 5,24 евро частта, заплащана от НЗОК за обстойните прегледи със снемане на орален статус в първичната и специализираната детска дентална помощ, както и за специализираните обстойни прегледи в хирургичната дентална помощ. Прегледите остават безплатни за всички здравноосигурени лица.

Председателят на БЗС д-р Борислав Миланов определи подписването на договора като резултат от проведените преговори между съсловната организация и НЗОК. Той посочи, че част от поставените от БЗС въпроси ще останат в дневния ред на предстоящите преговори за 2027 г.

Сред основните цели на БЗС е средствата за дентална помощ да достигнат не по-малко от 5% от общия бюджет на НЗОК, каза Миланов. Той посочи, че при първите договори, подписани през 2000 г., този дял е бил 8 %, впоследствие е спаднал до 3,7 %, а в последната финансова рамка е 4,7 %.

Миланов постави акцент и върху дигитализацията на денталната помощ и електронното здравеопазване. По думите му БЗС настоява процесът да бъде електронизиран и да отпадне хартиената здравноосигурителна книжка. Той посочи още, че контролът върху отчитането на денталните дейности трябва да бъде засилен, като изрази позиция, че не трябва да се допускат нарушения, свързани с отчитането и финансирането на денталната помощ.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова благодари на представителите и експертите на НЗОК и БЗС за проведените преговори и за постигнатия финален документ, който е одобрен единодушно от Надзорния съвет на НЗОК в рамките на бюджетната рамка.

В отговор на въпрос за четвъртата дентална дейност д-р Миланов уточни, че от 1 ноември здравноосигурените лица над 18 години ще имат допълнителна възможност в рамките на пакета. Той подчерта, че конкретното лечение се определя след обстоен преглед от лекаря по дентална медицина. По думите му включването на четвърта дейност дава допълнителна възможност за превенция и за лечение на кариеса в по-ранен етап, без да се променя размерът на здравноосигурителната вноска.

Договорът за денталните дейности е съобразен с финансовата рамка за 2026 г., като според Миланов допълнителната дейност за възрастните е осигурена за периода от 1 ноември до края на годината. Той посочи, че целта е при следващата финансова рамка да бъде осигурено финансиране за пълните 12 месеца.