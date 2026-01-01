Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС).

Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме „Средният коридор“, посочи председателят на ЕК. Тя обясни, че чрез инициативата Global Gateway ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г., посочи Фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя.

Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. "Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави — повече от всеки друг в света. А бизнесът ни иска още", каза тя.

На влизане в пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола коментира пред журналисти, че "представянето на речта за състоянието на Европейския съюз от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес е най-важният момент от годишния ни календар".

За 19 години, откакто председателите на ЕК произнасят своите годишни речи „За състоянието на Съюза“, с изключение на годините, в които се произвеждат избори за Европейски парламент, България е споменавана няколко пъти, сочи справка в архива на БТА.

През 2016 г. в речта „За състоянието на Съюза“ на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, произнесена на 14 септември 2016 г. в Страсбург пред Европейския парламент, България е спомената в контекста за охрана на външните граници на ЕС и миграционната криза.

През 2017 г. председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер отново споменава България в годишната си реч в контекста на присъединяването на България към Шенгенското пространство и еврозоната. Тогава той заявява, че е крайно време България и Румъния да бъдат приети в Шенгенското пространство за свободно движение и настоява всички в ЕС да имат отговорност за опазването на външните граници на Общността.

В речта си „За състоянието на Съюза“ на 13 септември 2023 г. пред депутатите в Европейския парламент Урсула фон дер Лайен се обръща към депутатите и призовава България и Румъния да бъдат присъединени към Шенген без повече отлагане. "Те го доказаха: България и Румъния са част от нашето Шенгенско пространство. Така че нека най-накрая да ги присъединим към ЕС - без повече отлагане", казва. Фон дер Лайен лично благодари на двете държави, че са показали добри практики за предоставянето на убежище и за връщането на незаконно проникналите в ЕС мигранти.