Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край село Кошарица, община Несебър.

Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас - с тежки наранявания и опасност за живота, съобщиха от болницата.

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Мъжът бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до лечебното заведение.

Инцидентът е станал на обяд. След падането пострадалият е получил тежки травми, заради които се е наложил спешен въздушен транспорт до Бургас.