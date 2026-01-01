Общо 2027 мигранти са достигнали гръцкия остров Крит само за 24 часа. Това съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“, като цитира и информация за още 12 плавателни съда с приблизително 600 души на борда, които се очаква да пристигнат всеки момент.

Новото засилване на миграционния натиск е започнало в четвъртък, а потокът е станал особено интензивен през нощта срещу неделя.

Най-малко 20 са загиналите нелегални мигранти за два дни при опит да достигнат бреговете на о-в Крит

Гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис определи последните 48 часа като най-тежките от началото на годината по отношение на нелегалната миграция. В интервю за телевизия „Скай“ той съобщи, че през следващата седмица на Крит трябва да пристигне кораб, който да превози част от мигрантите към други части на страната. Министърът обаче предупреди, че възможностите за настаняване на острова вече са подложени на сериозно изпитание.

Очакваното влошаване на времето допълнително усложнява обстановката. От тази вечер на Крит се прогнозират проливни дъждове и спад на температурите. Според „Катимерини“ стотици мигранти може да останат изложени на лошите метеорологични условия, тъй като няма достатъчно места, където да бъдат настанени. За утре на острова е обявен червен код за опасност от проливни валежи.

Публикувани от изданието снимки и видеокадри показват мигранти, разположени на открито в района на пристанището.

Пред телевизия „Скай“ Плеврис обясни увеличения брой пристигащи с недостатъчното съдействие от страна на либийските власти. Именно от Либия потегля основната част от плавателните съдове, поели към гръцкия остров. Министърът посочи още, че последните събития в страната и ударите с дронове са довели до съсредоточаване на либийската брегова охрана в определени райони. „В действителност няма никаква защита от либийска страна“, заяви той.

БТА/АП

По думите на Плеврис най-много сред пристигащите са гражданите на Судан и Бангладеш. Той уточни, че суданците идват от райони, засегнати от военни действия.

Министърът коментира и различията в методите на трафикантите по маршрута от Либия и тези в Егейско море. Често лодките, отправили се към Крит, се управляват от един от самите мигранти на борда, който невинаги има връзка с каналджийските мрежи.

Плеврис изрази съжаление и за инцидента с мигрантска лодка от предишния ден, при който загинаха двама души, а други четирима бяха ранени. Той подчерта, че мрежите за трафик на хора продължават да изпращат плавателни съдове в морето дори при изключително неблагоприятни метеорологични условия.