Най-малко 20 са загиналите нелегални мигранти от събота до днес при опит да достигнат бреговете остров Крит, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Тази сутрин гръцките власти съобщиха, че са открити телата на 12 мигранти в лодка, плаваща югоизточно от острова. През нощта при три отделни операции в района са открити над 100 мигранти. В една от лодките са намерени телата на 12 починали чуждестранни граждани. Причината за смъртта им не се съобщава.

Други осем тела на починали мигранти са открити при спасителна операция, започнала още в събота в същия район. В събота следобед бреговата охрана е била информирана за лодка с мигранти, намираща се на около шест морски мили югоизточно от пристанището Кали Лименес. В нея са открити 28 граждани на Судан. Намерено е и тялото на един нелегален мигрант. Властите са имали съмнения, че в лодката има още починали мигранти, но заради лошите метеорологични условия не е било възможно да се направи проверка на плавателния съд. Тази сутрин е било е установено, че има още седем загинали чуждестранни граждани. Властите издирват други двама, които се водят в неизвестност.

Общият брой на спасените нелегални мигранти от събота до момента е 133.

През последните два месеца се наблюдава рязък скок в броя на пристигащите мигранти на остров Крит. На острова вече има проблем с настаняването на чуждестранните граждани, като властите са принудени да ги прехвърлят в претъпкани стари складове.

През тази година над 33 000 души са достигнали Гърция от Либия и Турция, посочва изданието. Според информацията най-малко 19 000 от нелегалните мигранти са пропътували дългия маршрут през Средиземно море от пристанището в Тобрук в северната част на Либия до остров Крит.

Мигрантският поток създава сериозен проблем на острова поради факта, че на Крит има само един център за прием на мигранти – близо до западния град Ханя. Правителството на Кириакос Мицотакис се опитва да отвори още един център в близост до главния град на острова – Ираклион, но среща сериозна съпротива от страна на жителите. На този етап мигрантите, които достигат до източната част на Крит, се пренасочват към лагери в други райони на Гърция.

Правителството на Мицотакис води преговори с други държави от Европейския съюз за създаване на центрове извън пределите на Евросъюза – най-вероятно в Африка. Идеята е в тези центрове да бъдат настанявани мигранти, които нито отговарят на условията за получаване на убежище, нито могат да бъдат върнати в родните си страни.

Гръцките власти настояват за временно преустановяване на процедурата по предоставяне на убежище за новопристигналите лица в периоди на засилен миграционен натиск.