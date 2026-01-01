Президентът на САЩ Доналд Тръмп приключва днес азиатската си обиколка с безпрецедентна среща с китайския и руския си колега Си Дзинпин и Владимир Путин. По време на разговорите американският лидер ще се опита да прокара стремежите си за контрол на ядреното въоръжаване въпреки съпротивата на Пекин, предаде Ройтерс.

Тристранните разговори ще съберат лидерите на трите най-големи ядрени сили в рамките на необичайна дипломатическа среща, на която те ще демонстрират влиянието си, но която е малко вероятно да доведе до някакви значими споразумения, смятат анализатори.

БТА

Разговорите между тримата световни лидери започват в 8:30 сутринта българско време. Основните теми са ограничаването на ядрените арсенали и войната в Иран, но ще бъде обсъдена и Украйна. Самият Тръмп заяви, че ще повдигне въпроса, въпреки че Белият дом първоначално го изключи от дневния ред.

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха двустранна среща в Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путин по време на откритата част от срещата.

Двамата разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС), а срещата им продължи по-малко от час.

Тя започна около 12:15 ч. местно време (06:15 ч. българско) и приключи в 13 ч., съобщи преспулът на Белия дом.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че очаква с нетърпение срещата с колегите си от Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин, предаде Ройтерс.

В изказването си в началото на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън Тръмп добави, че страната му е тихоокеанска сила от столетия и ще продължи да работи за укрепване на растежа и стабилността, както и на суверенитета, благоденствието и мира в региона.

В реч вчера Си призова за "свободна и отворена търговия" и определи Пекин като стабилен партньор на глобалната сцена, за разлика от САЩ, които при Тръмп са повишили митата и са възприели подход на показване на мускули във външната политика.

По-късно той посрещна Тръмп на летището в Шънджън, необичаен жест от китайски лидер, но и такъв, който бе огледален на любезностите, с които американският лидер посрещна колегата си във военновъздушната база Андрюс при септемврийската им среща. Двамата дори се прегърнаха за кратко.

Тръмп и Путин, които за последно се срещнаха за разговори в Аляска през 2025 г., които не успяха да сложат край на войната на Русия в Украйна, се поздравиха с кратко ръкостискане и размениха няколко думи пред обективите на фоторепортерите в Шънджън, след което застанаха от двете страни на Си и тримата позираха за обща снимка.

Според руската агенция Интерфакс разговорът между Путин и Тръмп е бил несъществен.

Американският лидер настояваше в основата на тристранната среща да залегне контролът над ядреното въоръжаване, въпреки многократните възражения на Китай, който не желае да дискутира този въпрос с Вашингтон и Москва, които имат далеч по-големи ядрени арсенали от него. Разногласията заплашват да усложнят срещата, домакинствана от Си, но организирана до известна степен в съответствие с исканията на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ ще има двустранна среща и работен обяд с китайския си колега, преди разговорите да прераснат в тристранни.

Пратениците на Тръмп засилиха дипломатическите опити за прекратяване на руската война в Украйна, чрез дискусии, в които се очаква да се включат и европейските лидери и които се съсредоточиха върху следвоенните гаранции за сигурност и планирането на икономическото възстановяване.