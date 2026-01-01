Окръжният съд в Кюстендил потвърди мерките за неотклонение на двама обвиняеми по дело за сводничество с три момичета в Сапарева баня, едното от които е на 14 години. 34-годишният Й. Г. остава с мярка „Задържане под стража“, а 40-годишната Л. С. – под домашен арест.

Тричленният състав на съда е отхвърлил искането на мъжа и неговия защитник за налагане на по-лека мярка. Отхвърлен е и протестът на прокуратурата, която е настоявала жената също да бъде задържана под стража.

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Според магистратите събраните до момента доказателства дават основание да се приеме, че двамата са съпричастни към престъплението, за което са обвинени. Съдът не намира опасност те да се укрият, тъй като имат установени адреси, на които живеят. Съществува обаче риск да извършат друго престъпление.

По отношение на 34-годишния мъж съдът отчита, че той е многократно осъждан, като последната му присъда е от 2025 г. Магистратите посочват още високата обществена опасност на деянието и предвиденото наказание от две до осем години лишаване от свобода. Според съда целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати единствено чрез задържането му под стража.

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За 40-годишната жена съдът приема, че показанията на свидетелите съдържат данни за поведение, което създава реална опасност от извършване на друго престъпление. Въпреки това магистратите преценяват, че домашният арест е достатъчен, за да се предотврати подобен риск.

В мотивите си съдът посочва, че мярката е съобразена с принципа на пропорционалност и подлежи на непрекъснат контрол чрез технически средства за електронно наблюдение. Така обвиняемата ще бъде ограничена от възможността да извършва други престъпления, но ще може да полага грижи за малолетните си деца.

Определението на Окръжния съд в Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.