Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличията „Златен век“ на близо 50 творци, артисти, читалищни и научни дейци, писатели и културни организации. Церемонията беше днес в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София и беше посветена на Деня на народните будители.

Най-високото отличие, „Златен век“ – огърлие, получиха диригентът маестро Найден Тодоров и историкът проф. Пламен Митев от Софийския университет, който тази година навършва 70 години.

С „Златен век“ – звезда бяха наградени писателят и кинодраматург Чавдар Шинов, режисьорите Боряна Пунчева, Елдора Трайкова и Киран Коларов, както и актьорът Иван Савов. Сред отличените с почетния знак „Печат на Цар Симеон Велики“ са писателят Кольо Георгиев по повод 100-годишнината му, тромпетистът Михаил Йосифов, тромбонистът Велислав Стоянов и хореографът Асен Наков.

Награди получиха и аниматорите Настимир Цачев и Пенчо Кунчев, писателят и дипломат Бойко Коцев, Държавна агенция „Архиви“, Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ за 50-годишнината си и Националният военноисторически музей за 110 години от основаването си.

Министерство на културата

„Това е най-голямото отличие в системата на Министерството на културата. То е признанието и благодарността на държавата към всички творци на културния фронт, към всички хора, които отдават енергията си, таланта и чувствителността си за развитието на изкуствата и културата в България“, каза Милошев.

Той отбеляза, че отличията се дават по повод Деня на народните будители, но за наградените будителството не е само един празник. „Това са хора, които са отдали целия си живот и са яркото доказателство, че будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас“, каза министърът.

На церемонията присъстваха и заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и д-р Зорница Грекова.

Музикалната програма беше поднесена от ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Калин Матакиев изпълни на пиано „Фантазия – импромптю“ от Шопен, Алекс Стойнев свири „Рондо“ от Марин Вълчанов на саксофон, а Сибила Петрова изпълни „Скерцо“ от Юлиус Кленгел на виолончело. Акомпанираше Младен Тасков. В програмата се включи и Никола Тодоров.

С отличията „Златен век“ министерството ежегодно отдава признание на хора с принос към развитието и съхраняването на българската култура.