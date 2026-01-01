Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара едва 21 часа във филипинската столица Манила по време на кратката си обиколка в Азия, но това беше достатъчно, за да се стигне до няколко любопитни момента, предаде Франс прес.

В програмата на Тръмп в Манила бяха включени срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), официална гала вечеря за гостите на този форум и среща с лидерите на страните от Четиристранния диалог по сигурността - САЩ, Индия, Япония и Австралия.

Но отвъд геополитическите въпроси посещението му беше белязано и от няколко неочаквани момента. Първо Тръмп се срещна с Имелда Маркос. Това стана след края на срещата на Тръмп с президента на Филипините Фердинанд Маркос. Предишната вечер Тръмп беше похвалил родителите на филипинския президент и беше изтъкнал „добрите му гени“ по време на гала вечерята за лидерите на страните от АСЕАН. „Не искам да прозвуча така, сякаш остарявам, но познавах много добре родителите Ви и те бяха прекрасни“, заяви той по адрес на бившия филипински диктатор Фердинанд Маркос и съпругата му Имелда, които напуснаха страната след революцията през 1986 г.

Във видео, публикувано в социалната мрежа Екс от служител на Белия дом, се вижда как Имелда Маркос, която е на 97 години, която е облечена в червена рокля и която е седнала в инвалидна количка, посреща Тръмп с широко разтворени обятия, след което му поднася малък подарък и го нарича „лидер на световния мир“. „Познавам я отдавна“, казва американският президент по неин адрес. Това негово твърдение е вярно. Широко разпространена снимка на „Гети имиджис“ го показва как седи до Имелда Маркос по време на прием през 1991 г., придружаван от тогавашната си съпруга Марла Мейпълс.

Фотосесията на лидерите на страните на САЩ, Австралия, Индия и Япония пък се превърна в неловка ситуация, след като американският президент я трансформира в импровизирана пресконференция. Видимо раздразнен, индийският премиер се огледа, а след това направи жест с ръка, сякаш показва, че иска да си тръгне. Американският лидер обаче продължи да отговаря на журналистически въпрос, свързани със сигурността на пътуванията през уикенда за Деня на благодарността след поредица от технически неизправности в САЩ, заради които беше парализиран напълно въздушният трафик. В крайна сметка индийският премиер сякаш се примири със ситуацията, докато Тръмп отговаряше на най-различни въпроси на журналистите – от тези за „Енвидиа“ до темата за редкоземните елементи. След това Тръмп се опита на шега да въвлече Моди в разговора, като го нарече „много твърд човек“, но не успя да предизвика усмивка у него.

Известната слабост на президента Тръмп към храната от заведения за бързо хранене му осигури и подобна гощавка. Филипинският му колега разкри, че е организирал нощна доставка за Тръмп от най-голямата местна верига за бързо хранене – „Джолиби“. „Помислих си, че малко вкус от Манила би било добра идея. Затова снощи помолих екипа си да организира доставка на „Джолиби“ за Вас и Вашата делегация“, обясни филипинският президент. Според президента Маркос жестът е имал за цел да влее „допълнителна енергия“ на американската делегация преди следващите етапи от дипломатическата им обиколка в Азия.