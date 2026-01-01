Осем месеца затвор, с приспадане на петте месеца арест, присъди Основният наказателен съд в Скопие за Игор Дашковски, който на 15 юни запали дипломатически автомобили, паркирани пред посолството на страната ни в столицата на Северна Македония, предава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

На 15 юни 44-годишният мъж пристигнал в центъра на Скопие с автобус, облечен с тениска с лика на Гоце Делчев, напълнил пластмасова бутилка с бензин от близката до българското посолство бензиностанция, след което е пресякъл улицата и се е приближил до паркираните дипломатически автомобили, залял ги е с бензин, запалил ги е със запалка и веднага е напуснал мястото.

Дашковски призна вината си и се разкая за стореното, което - заедно с това, че е родител на малолетно дете - беше прието от съда за облекчаващо вината обстоятелство. Като утежняващи вината обстоятелства съдията отчете конкретния начин на осъществяване на престъплението – използването на бензин и огън и причиняването на материални щети върху дипломатическите автомобили, паркирани в близост до посолството, което създава заплаха за условията за безопасно функциониране на дипломатическата мисия.

Присъдата включва и покриване на щетите по запалените дипломатически автомобили в размер на приблизително 3400 евро.

По искане на адвоката на Дашковски съдът прецени, че няма нужда от продължаване на ареста му, определяйки мярка „подписка” до окончателното влизане на присъдата в сила. Прокуратурата и защитата обявиха, че ще решат дали да обжалват присъдата, след като съдът обяви писмено мотивите си.

„Отговорен човек съм и няма да бягам от държавата, винаги съм бил отговорен, винаги отговорно съм изпълнявал ангажиментите си към тази държава”, заяви Дашковски в отговор на въпроса на съдията дали смята да излиза извън границите на Северна Македония. Той поясни, че единствения път, когато е излизал извън страната, е през 2008 г., когато е бил в Черна гора.

По време на заседанието стана ясно, че Дашковски се води неосъждан поради изтеклият срок от по-ранната му присъда, която е била за кражба. На предходното заседание стана ясно, че в момента на извършване на палежа мъжът ясно е разбирал какво прави, водил се е от "чувство за справедливост", повлиян от репортаж, в който се твърди, че автомобилите са били неправилно паркирани пред посолството, а самият Дашковски е „емоционално и социално незрял” и се е възприемал като жертва на системата. Съдът му препоръча консултации с психотерапевт.

Производството за палежа на българските дипломатически автомобили беше предадено от Основната прокуратура в Скопие на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията на 19 юни, когато започна разследване срещу заподозряния за „застрашаване на лица под международна защита” по чл. 420, ал. 1 от Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода за не по-малко от една година. Първоначалното производство срещу него беше за "създаване на обща опасност" по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония.

Случилото се предизвика многобройни реакции в България, в Европейския парламент, реагираха от делегацията на ЕС Скопие и от посолствата на Франция и Германия в Скопие, както и от сдружения на българите в страната.