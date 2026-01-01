Училищата в украинския пристанищен град Одеса преминават към дистанционно обучение след руски удари, причинили тежки поражения на енергийната мрежа през последните дни, съобщиха днес властите, цитирани от Франс прес.

"Поради проблеми с електроснабдяването от 23 ноември до 27 ноември включително учениците в Одеса ще се обучават дистанционно. Заради съществени прекъсвания на отоплението, осветлението и водоснабдяването, ние действаме според алгоритмите, одобрени от градската комисия по технологична и екологична безопасност (ТЕБ) и извънредни ситуации", се посочва в съобщение на Отдела по образованието и науката в Общинския съвет на Одеса, цитирано от Укринформ.

Родителите са приканени да зареждат телефоните, таблетите и лаптопите, когато е възможно, за да могат децата да ги използват при обучението.

Украинската компания "Укренерго" предупреди днес, че "ситуацията с електроснабдяването в град" Одеса и околностите му "остава изключително трудна". "Последиците от руските атаки са тежки", заяви в социалните мрежи дружеството и подчерта, че "мащабът на разрушенията на ключова инфраструктура прави доставянето на необходимото на потребителите количество електроенергия физически невъзможно".

Спирането на тока в Одеса и областта са следствие от поредица руски бомбардировки по критична инфраструктура в нощта срещу събота. Украинското министерство на енергетиката съобщи за "значителни разрушения".

От началото на есента Русия засили кампанията си от удари срещу украинската енергийна инфраструктура на фона на понижаващите се температури. Миналата зима подобни бомбардировки оставиха милиони домакинства без електричество и отопление при минусови температури, припомня Франс прес.

В средата на ноември главният изпълнителен директор на най-големия частен енергиен оператор в Украйна - компания ДТЕК - заяви пред АФП, че руските удари по електроенергийната мрежа са достигнали интензивност, каквато не е имало от началото на руската инвазия през 2022 г. Според него Москва се стреми да "предизвика хуманитарна катастрофа" в големите украински градове, и най-вече Киев, с наближаването на зимата.