Всяка година екипът на издаваното в Ню Йорк туристическо издание Fodor's публикува списък с популярни дестинации, до които не бива да пътувате през следващата година. За 2027 г. с списъкът „Н“ на Fodor's включва 8 дестинации.

„Това са места, където туризмът е станал твърде много – и в тяхна вреда. Това са дестинации, където огромните тълпи, мащабното строителство, изобилието от краткосрочни наеми и шумът и суетата, свързани с приемането на милиони туристи, се отразяват негативно както на местните жители, така и на самите характеристики, които сме търсили на първо място. Това може да означава, че екосистемата работи на границата си, цените на жилищата са станали непосилни за местните жители, а историческият квартал се е превърнал в истински магазин за сувенири с малко останали постоянни жители“, отбелязват авторите на списъка.

Те обаче подчертават, че присъствието в този списък не означава непременно, че тези дестинации са лоши. Просто привлекателността им ги прави жертви на собствената си популярност. Експертите добавят също, че не призовават за пълен бойкот на тези дестинации, а по-скоро молят туристите да бъдат по-внимателни, когато планират пътуванията си там. „Туризмът може да подпомогне местните икономики и да помогне за опазването на любимите ни кътчета на планетата, но неконтролираният растеж може сериозно да им навреди. Понякога най-доброто нещо, което един пътешественик може да направи, е да даде почивка на дадено място. В други случаи си струва да изберете местен хотел, да подкрепите местен бизнес или просто да се преместите малко по-далеч от най-пренаселените туристически центрове“, обясняват те.

Къде да избягвате през 2027 г.

1. Албанска Ривиера

Ръстът в туризма тласка местния бизнес да строи нови хотели и апартаменти в тези живописни райони, които се оказват празни през зимата и извън сезона. Експертите призовават туристите да не се фокусират единствено върху почивка на море в Албания, а да изследват по-малко популярните дестинации в страната.

2. Амалфийско крайбрежие

Това място често е наричано най-красивата част на Италия, а неотдавнашното откриване на летището в Салерно привлече още повече туристи, от които регионът вече е претоварен, особено през пиковия сезон.

3. Бали

Основният проблем тук е невъзможността да се справим с количеството боклук, който туристите оставят след себе си, просто защото няма къде да го сложат.

4. Корсика

Този средиземноморски остров между Франция и италианския остров Сардиния не е в състояние в момента да се справи за пренасищането на посетители поради трудности с доставките на храна.

5. Единбург

Столицата на Шотландия все повече страда от последиците от свръхтуризма – транспортната ѝ инфраструктура се проваля, а краткосрочните жилища под наем изместват жителите от добрите райони.

6. Киото

Този японски град е станал толкова пренаселен с туристи, че им е забранено да влизат в някои райони, като например историческия квартал на гейшите.

7. Нгоронгоро

Този масивен кратер в Танзания, на края на саваната Серенгети и дом на местното население масаи, сега е превзет от над милион туристи годишно, което го лишава от уникалния му характер и вреди на местната екосистема.

8. Седона

Този живописен град в американския щат Аризона, с население от 10 000 души, се посещава от приблизително 3 милиона души годишно. Този повишен интерес неизбежно води до покачване на цените на местата за настаняване и други услуги, което се отразява и на местните жители.