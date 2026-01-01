Най-високото живо коледно дърво в Европа отново ще заблести с хиляди светлини в Димитровград.

Внушителният кедър, който се извисява до сградата на Общината, ще грейне в празнична премяна на 28 ноември от 17:30 часа.

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Дървото е високо над 30 метра, а през 2018 г. е официално измерено пред нотариус и обявено за най-високото живо коледно дърво в Европа.

Коледният гигант има 60-годишна история. Кедърът е доставен от Стара Загора и е засаден през далечната 1966 г.

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Всяка година превръщането му в истинска коледна приказка отнема около месец. Заради внушителната му височина украсата се поставя с помощта на специализирана вишка, а хиляди светлини и празнични декорации преобразяват дървото.

По традиция хиляди деца и възрастни се събират на централния площад „България“, за да станат свидетели на тържественото запалване на светлините.

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Главен герой в празничната церемония е самият Дядо Коледа, който дава началото на коледната магия. Празничната атмосфера традиционно се допълва от коледен базар, атрактивна програма и пищна заря.

Тази година Димитровград ще посрещне коледното настроение на 28 ноември, когато величественият кедър отново ще озари центъра на града.