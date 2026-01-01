Победителите в битката на звездите - Мартин Кънев и Николета, гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Двамата шампиони разказват за пътя към победата, напрежението между участниците и любопитен слух, според който Раду е предложил пари на Николета, за да загуби битка.

Пред Генерал Ръждавичка Николета отговаря на един от най-провокативните въпроси в епизода - опитал ли се е Раду да повлияе на представянето ѝ чрез финансово предложение? Дали става дума за действителен опит за подкуп или за шега между участниците? Шампионите коментират и докъде се простират границите на спортсменството в надпревара, в която залогът е толкова висок.

Мартин и Николета се връщат към финалната битка срещу Ваня и Светлин, както и към напрежението извън Арената. Двамата обсъждат защо голяма част от участниците са подкрепяли именно тях и дали негативните настроения срещу съперниците им са изиграли роля в звездния турнир.

Разговорът преминава и към любовния живот на шампионите. Мартин отговаря на въпросите дали все още е заедно с дългогодишната си приятелка Елена и има ли нова жена в живота му. Николета също споделя подробности за отношенията с партньора си.

Не липсват и коментари за любовните интриги в „Игри на волята“. Мартин и Николета обсъждат разкритията на Елица за Алекса и Сапунджиева, както и признанието на Йордан за целувките с Александра. Двамата правят прогнози и за развоя на осмия сезон, като коментират играта на Боян, близнаците и останалите претенденти за победата.

Предлагал ли е Раду пари на Николета, за да загуби битка, и какво се случва в любовния живот на двамата шампиони? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .