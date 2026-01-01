Шестима души, сред които две деца, загинаха при катастрофа на малък самолет в Мексиканския залив край южното крайбрежие на САЩ. Телата на всички пътници са открити от водолази, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на американската Брегова охрана.

Самолетът „Чесна 210“ се е разбил във водите между град Паскагула в щата Мисисипи и остров Хорн, разположен на около 12 километра от брега. На борда са пътували четирима възрастни и две момчета на 8 и 10 години, съобщи говорителят на Бреговата охрана Хуан Рос.

Спасителните екипи са издирвали пътниците и пилота в продължение на часове. В началото на операцията са били открити три спасителни жилетки, спасителен сал и кабината на самолета, плаващи във водата. По-късно водолазите са намерили телата на шестимата души.

Според данните на онлайн платформата за проследяване на полети „ФлайтАуеър“ (FlightAware) самолетът е излетял от Ню Орлиънс, щата Луизиана, и е пътувал към Форт Майерс, щата Флорида.