Имате ли права и как да ги защитите, ако хотелът поиска да платите по-висока от обявената на неговия сайт цена за настаняване? Отговор на този въпрос и конкретни стъпки за действие в подобна ситуация дава новият епизод на подкаста "Ние, потребителите“. Той е особено полезен за всички, на които предстоят резервации, включително за празниците в края на годината.

Видеото разказва конкретна история, в която хотел настоява за заплащане на цена, близо два пъти по-висока от обявената на собствения му сайт. Според публикувания ценоразпис конкретната стая струва 35,79 евро. При телефонен разговор за резервирането ѝ от рецепцията заявяват, че цената е 60 евро, а посочената причина за разликата е съмнителна. На въпроса откъде идва тя представителят на хотела отговаря: "Имаме група за тази вечер“.

Заради основателните съмнения за некоректно поведение, от този момент нататък комуникацията се води единствено в писмена форма. След изпращане на официална онлайн заявка за резервация, от хотела пристига потвърждение по имейл, но в него не е посочена цена. Клиентът отново пише, като изрично иска потвърждение дали резервацията е за посочената на сайта стая на цена от 35,79 евро и прилага линк към описанието ѝ. Този път в отговора е посочена цена от 40 евро. Така вече са налице три различни цени, без нито една от тях да съвпада с останалите.

Налага се клиентът отново писмено да обясни, че предоставянето на противоречива информация за цената може да представлява заблуждаваща нелоялна търговска практика, тъй като засяга пряко икономическите интереси на потребителя.

Особено притеснителното в случая е, че различните цени не са посочени нито в потвърждението на резервацията, нито в последвалия разговор, когато е потърсено обяснение за разликата. След тридневно прекъсване на комуникацията пристига отговор, че цените са динамични. От хотела благодарят за обратната връзка и съобщават, че са направили необходимите корекции на сайта. В крайна сметка клиентът заплаща първоначално обявената по-ниска цена.

"Какъв е реалният проблем тук? Не са тези 4 или 25 евро, колкото можеше да бъдат платени допълнително, ако не беше проведена тази допълнителна комуникация. Проблемът е в невярната информация за цената, в заблуждаващата практика и в риска потребителят да избере този хотел, защото изглежда по-изгоден спрямо други, а реалната цена да разбере, когато вече е късно и на практика няма избор. Това може да го ощети финансово.“, коментира Габриела Руменова – автор и водещ на подкаста "Ние, потребителите“.

Как да се защитите?

1. Винаги искайте писмено потвърждение – не разчитайте на телефонни разговори.

2. Питайте изрично за цената – дори когато тя е посочена на сайта или платформата за резервации.

3. Правете скрийншоти на условията, включително на цените – те са доказателство.

4. Реагирайте веднага – не чакайте да пристигнете на място, за да изясните разминаването.

5. Позовавайте се на правата си – ясно заявената позиция и познаването на потребителските права могат да променят поведението на търговеца.