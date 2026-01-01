Гърция търси лекари, които да покрият необходимостта от предоставяне на доболнична помощ на малки острови, съобщават гръцките медии.

Министерството на здравеопазването обяви покана за покриване на 30 свободни лекарски позиции на 27 малки острова, отбелязва електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини". Специалистите, които са готови да заемат тези позиции, ще получат допълнителна месечна финансова помощ в размер на 1500 евро, осигурени от филантропска фондация "Стелиос Хадзийоану", която реализира седемгодишна дарителска програма на стойност 11 милиона евро. Целта на програмата е да се подкрепят 50 медицински специалисти, които работят на 50 малки острова в Гърция. Допълнителната сума от 1500 евро ще се прибавя към заплатата на лекарите, която се изплаща от държавата.

Настоящата процедура за наемане на лекари се отнася до островите в Егейско море - Агиос Ефстратиос, Псара, Фолегандрос, Агатониси, Астипалая, Сифнос, Нисирос, Иос, Аморгос, Китнос, Куфонисия, Тимаина, Серифос, Кимолос, Кеа, Халки, Порос, Анафи, Сикинос, Ираклия, Фурни Схинуса, Тилос, Липси, Скирос, Алонисос и Спецес.

Допълнителните средства ще бъдат изплащани в период от една година.

От години гръцката държава среща затруднения в осигуряването на медицински услуги заради недостиг на лекари. Особено сериозни са тези проблеми на малки отдалечени острови и на островите, популярни като туристически дестинации. В опит да привлече лекари, готови да се преместят на друго място, държавата предлага различни стимули като допълнително заплащане и безплатен престой за желаещите и семействата им, отбелязват медиите.