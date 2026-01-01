Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че предложените промени в Кодекса на труда застрашават правата на хората, които работят на 4-часов трудов договор. Новият начин за изчисляване на трудовия стаж може да доведе до намаляване на платения годишен отпуск и обезщетенията при пенсиониране, да се отрази върху допълнителните възнаграждения за стаж и професионален опит и да ограничи възможностите за професионално развитие.

По този повод Делчева изпрати становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова, председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев и членовете на комисията.

Става въпрос за Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 52-654-01-175 от 10 ноември 2026 г., с който отново се предлага промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж при работа на непълно работно време, както и пропорционално определяне на платения годишен отпуск.

Припомняме, че омбудсманът вече сезира Конституционния съд заради предходни промени в Кодекса на труда, прокарани чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Конституционният съд уважи искането на омбудсмана.

Сега в институцията на омбудсмана отново постъпват множество жалби и сигнали от граждани, които са притеснени, че ще загубят трудови права.

„Считам, че въвеждането на нова концепция за изчисляване на трудовия стаж не трябва да се превръща в основание за непропорционално ограничаване на трудови права, придобивани и упражнявани при установен и прилаган в продължение на десетилетия правен режим“, подчертава омбудсманът.

Делчева обръща специално внимание на хората, които работят на непълно работно време по здравословни причини, заради семейни ангажименти или поради организацията на работата при работодателя.

Сред най-засегнатите са хората с трайни увреждания, за които работата на четири часа често е обусловена от здравословното им състояние, а не е въпрос на личен избор. За тях омбудсманът настоява да бъдат обсъдени специални защитни правила.

Проблем има и при служителите, чието работно време е намалено едностранно от работодателя по реда на чл. 138а от Кодекса на труда. Според Велислава Делчева е неоправдано те да губят трудов стаж заради решение, което не зависи от тях. Затова тя предлага изрично законово изключение, което да гарантира признаването на стажа съобразно договореното работно време преди намаляването му.

От новите правила могат да пострадат и хората, които работят по два трудови договора на по четири часа. Такава практика има в образованието, здравеопазването и социалните услуги.

В институцията на омбудсмана са постъпили конкретни жалби от педагогически специалисти, включително учители по музика, които работят в две детски градини. При предложените промени те рискуват да имат по-малко признат трудов стаж, въпреки че реално работят осем часа дневно.

20 години работа на 4 часа, за да бъдат признати 10 години трудов стаж

Омбудсманът предупреждава, че промените могат да лишат работещи от правото на увеличено обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.

При работа на четири часа дневно през всички работни дни на годината за придобиването на 10 години трудов стаж при един работодател ще бъдат необходими приблизително 20 календарни години.

Делчева алармира и за риска от намаляване на платения годишен отпуск. Тя настоява да се гарантира спазването на европейските стандарти, които предвиждат минимум четири седмици платен годишен отпуск, както и да се запази правото на удължен платен годишен отпуск за професиите, за които законът предвижда такъв.

В становището си до народните представители омбудсманът настоява за цялостна оценка на въздействието на предлаганите промени върху трудовите права на гражданите. Тя предлага да бъдат разписани ясни правила за признаване на стажа при работа по повече от един трудов договор, да бъдат оценени последиците за обезщетенията при пенсиониране и допълнителните възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, както и да бъде съгласувана подзаконовата нормативна уредба с предлаганите изменения.

Велислава Делчева настоява и за ясни преходни разпоредби, които да гарантират запазването на вече придобития трудов стаж и произтичащите от него права.

Според омбудсмана законодателят има право да променя начина на изчисляване на трудовия стаж, но това не трябва да става за сметка на конституционно гарантираните права на работниците и служителите.