Съпрузи са с изгаряния след взрив на газова бутилка в центъра на Варна, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 ноември. След потушаване на огъня е установено, че е изгоряла покъщнината в кухнята, от където са тръгнали пламъците.

Газова бутилка се взриви в центъра на Пловдив, отнесена е стена на жилищна сграда (СНИМКИ)

Предполагаемите причини за пожара са техническа неизправност на газова бутилка и последващ взрив.

Пострадали са двамата съпрузи - пенсионери, живущи в имота . Към момента състоянието им е стабилно, но са настанени в болница за наблюдение с различна степен на изгаряне.