Спасителни екипи в Индонезия продължават издирването на 10 миньори, блокирани в нелегална златна мина след наводнение, въпреки трудните условия за работа заради високото ниво на водата, тъмнината и тесния, хлъзгав терен. До момента от шахтата са извадени телата на 16 загинали, предаде Асошиейтед прес.

Издирват десетки миньори, блокирани в нерегламентирана златна мина в Индонезия

Миньорите търсели злато, когато проливни дъждове предизвикаха в понеделник преливането на река Чисеуреух в минна шахта в окръг Богор, провинция Западна Ява. Няколко души успели да се измъкнат от една част на изкопа, преди придошлите води да запълнят шахтата, която според оценките е дълбока около 100 метра, в планински район южно от столицата Джакарта.

Властите заявиха, че не са били уведомени веднага, тъй като миньорите са работили незаконно. Първоначално местни миньори и жители сами са се опитали да изпомпат водата от мястото, преди ситуацията да стане неуправляема.

Полицията получила първите сигнали за затрупани миньори около 16 часа след наводнението. Малко след полунощ вчера държавната минна компания Пи Ти Антам подала официален сигнал до спасителната служба на Джакарта, което довело до началото на мащабна спасителна операция.

Спасителните екипи изпомпват водата от шахтата и се опитват да затворят отворите, през които проникват подпочвени води.

Говорителят на полицията в Западна Ява старши комисар Хендра Рочмаван заяви, че според властите най-малко 10 миньори остават в капан. До момента спасителите са извадили 16 тела.

"На четвъртия ден шансовете за откриване на оцелели стават все по-малки", каза Рочмаван. "Но ще продължим издирването. На този етап би било чудо, ако някой все още е жив."

Операцията, в която участват 325 души, е съсредоточена върху две съседни минни шахти. Спасителите използват техники за достъп с въжета, за да достигнат до жертвите, съобщи ръководителката на спасителната служба на Джакарта Десиана Картика Бахари.

Наводнената шахта се намира в близост до съоръжения, експлоатирани от подразделението за добив на злато "Понгкор" на Пи Ти Антам, но компанията заяви, че инцидентът няма връзка с нейната дейност.

Нелегалният добив е широко разпространен в Индонезия, където хиляди хора работят при опасни условия. Миньорите са изложени на рискове като свлачища, наводнения и срутвания на тунели, а при обработката на златото често се използват токсични материали като живак и цианид, при минимални предпазни мерки, отбелязва АП.