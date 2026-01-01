Проливните дъждове в индонезийската провинция Западна Ява блокираха десетки работници в нерегламентирана златна мина. Спасителни екипи издирват хората, които се намират на около 100 метра под земята, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната агенция за търсене и спасяване. Според няколко местни медии блокираните са 30 души.

Те са блокирани в мина на дълбочина 100 метра заради проливните дъждове в района, които продължават от понеделник. Мината се намира в Богор - планински район на 60 км южно от столицата Джакарта.

Държавната миннодобивна компания „Антам“ (Antam) заяви, че става дума за нерегламентирана златна мина, която не е част от нейната дейност, съобщи държавната информационна агенция Антара.

Малките по мащаб и незаконни минни дейности често водят до инциденти в богатата на природни ресурси Индонезия, където полезните изкопаеми се намират в отдалечени райони и при условия, които затрудняват контрола от страна на властите, отбелязва Ройтерс.