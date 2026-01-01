Полицията издирва 40-годишната Биргюл Джеват Шабан от село Осеновец, община Венец, по молба на нейните близки, съобщиха от ОД на МВР.

Жената е в неизвестност, след като е напуснала дома си в периода между 21:00 часа на 25 ноември и 03:00 часа на 26 ноември.

По данни на близките ѝ тя не носи в себе си лични документи и пари. Неведнъж е напускала дома си, като е била откривана в различни населени места в област Шумен, както и в град Дулово, област Силистра, и село Стефан Караджа, област Варна.

ОД на МВР-Шумен

Биргюл е висока около 155 см, с кафяви очи и черна коса до раменете. Няма информация с какво облекло е била при напускането на дома си. Често носи дълго бяло сако, шал и шапка.

По данни на близките ѝ понякога повишава тон на непознати и е възможно да прояви вербална агресия.