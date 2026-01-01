Президентските избори в Сърбия ще бъдат на 27 декември. Те са насрочени от председателя на сръбския парламент Александър Чупич, който временно изпълнява и длъжността президент, съобщи ТАНЮГ, позовавайки се на изявление на Чупич.

Александър Чупич е новият председател на сръбския парламент

Чупич призова гражданите да гласуват на 27 декември, като подчерта значението на демократичните институции, добрите закони и информираността на избирателите. Той изрази надежда, че гражданите ще имат труден избор между достойни кандидати и техните програми, а следващият държавен глава ще разполага със силна легитимност.

Досегашният президент на Сърбия Александър Вучич съкрати мандата си и подаде оставка на 27 септември, за да може да участва в парламентарните избори, припомня ТАНЮГ.



Изборите бяха спечелени от "Студентска листа", която си осигури абсолютно мнозинство със 140 места в 250-местния парламент, а парламентарната група "Сърбия побеждава" на Вучич получи 103 места.

Чупич беше избран за председател на сръбския парламент преди седмица като кандидат на "Студентска листа".