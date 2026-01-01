Членовете на парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация одобриха на извънредно заседание законопроекта за Европейския портфейл за цифрова самоличност. Текстовете, внесени от Министерския съвет, получиха подкрепата на 14 депутати, а един гласува против.

Законопроектът беше представен пред народните представители от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който благодари за широката партийна подкрепа.

Депутатите заявиха готовност между първо и второ четене да прецизират отделни текстове и понятия, за да се постигне добре работещ закон. Това посочи народният представител от парламентарната група на „Прогресивна България“ Георги Григоров.

Кога ще заработи цифровият портфейл у нас?

Законопроектът е изготвен заради необходимостта от създаване на национална правна, институционална и организационна рамка за прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2024/1183. Европейските правила предвиждат създаването на обща рамка за цифрова самоличност със срок до 24 декември 2026 г.

Основната цел е да се уредят предоставянето, използването, приемането, сертифицирането и надзорът върху Европейския портфейл за цифрова самоличност в България.

Амбицията на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е цифровият портфейл да бъде въведен у нас в началото на 2027 г. Паралелно с подготовката на законодателството се работи и по технологичната готовност на администрацията.

България подготвя въвеждането на европейски цифров портфейл

За целта в проектобюджета на министерството за 2027 г. са предвидени целеви разходи от 1,4 млн. евро за разработването на европейски цифров портфейл и единен дигитален портал за услуги.

Какво ще може да правим с него?

Новият инструмент ще позволи на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за самоличността си и електронни удостоверения в цифрова среда.

Чрез портфейла потребителите ще могат по-лесно и бързо да използват различни услуги, без да се налага многократно да представят документи и удостоверения пред отделни институции и доставчици. Очаква се това да намали административната тежест и да улесни достъпа до електронни административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в Европейския съюз.

Използването на портфейла ще бъде доброволно, а издаването и използването му – безплатни. Предвижда се чрез него да може да се полага и квалифициран електронен подпис, както и да се осигури достъп до екосистема от публични и частни електронни услуги.

Първа стъпка: Законопроектът за дигиталния портфейл е публикуван за обществено обсъждане

В законопроекта са заложени гаранции за сигурност и защита на личните данни. Гражданите ще имат по-голям контрол върху информацията, която споделят. Предвиждат се правила за сертифициране на портфейлите, проверка на тяхната надеждност и надзор върху доставчиците, както и механизми за реакция при установени уязвимости.

С приемането на закона България ще създаде необходимите условия за участие в общата европейска екосистема за цифрова самоличност.

Повече информация за новия инструмент е публикувана на специално създадения сайт wallet.gov.bg.