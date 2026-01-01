Председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов ("Прогресивна България") покани Асен Василев ("Продължаваме промяната"), като заместник-председател на бюджетната комисия, да прочете доклада за второ четене по законопроекта за изменение на Закона за местните данъци и такси от парламентарната трибуна.

След около два часа можете да дойдете обратно в залата, каза Василев и започна да чете доклада от парламентарната трибуна, като коментираше и разясняваше прочетените текстове. Докладът не съм го подписал, подписал го е Проданов. Аз ще си изразявам мнението по доклада, обоснова се Асен Василев. Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри му направи забележка за начина, по който представя подкрепените и отхвърлените от бюджетната комисия текстове. Чета доклада така, както аз искам да го чета, отговори й Асен Василев.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова пое председателството на заседанието и отне думата на Асен Василев. Начинът, по който се представя доклада, е извън общите правила, обоснова се тя. И го призова да се върне към нормалното изчитане. Представям доклада така, че народните представители наистина да разберат какво ще гласуват след малко в залата, каза Асен Василев.

Междувременно Александра Стеркова ("Демократична България") направи предложение за включване на камерите на БНТ, предшествано от проверка на кворума. След като установи наличието 121 депутати за продължаване на заседанието, предложението за пряко предаване на дебатите беше отхвърлено.

Цончо Ганев ("Възраждане") призова да не се потъпква законодателството в страната. Асен Василев на три пъти каза - "като не им харесва, да дойдат да ме сменят", посочи Ганев.

Ще започнем четенето отначало на целия доклад, обяви Михаела Доцова.

Не вярно, че докладът трябва да бъде прочетен дословно, коментира Николай Денков ("Продължаваме промяната") и посочи, че вчера са слушали обобщение на докладите на парламентарните комисии по законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. на първо четене.

Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) призова управляващите да не се извиняват с парламентарния правилник. Никъде няма текст, че дословно трябва да се чете докладът, посочи той.

Константин Проданов поиска да бъде наложено наказание на Асен Василев, защото грубо се е подиграл с българския парламентаризъм и е погазил грубо процедурата. Г-н Гаджев, не съм се правил на интересен, аз го призовах като всеки един друг член на бюджетна комисия да поеме част от задълженията, които всички ние други носим. Той предпочете да прави литературен преразказ и той да се прави на интересен, коментира Проданов и призова за отстраняването на Василев от заседанието.

Асен Василев обясни, че Проданов е решил да му каже да прочете доклада и той е започнал да чете. Моето разбиране е, че четенето на доклад в зала е, за да знаят народните представители и българските граждани какво ще се гласува, за целта трябва да бъдат обяснени разпоредбите, които стоят зад конкретните точки и алинеи, добави той.

След размяната на реплики и искане от опозицията министърът на финансите да дойде в пленарната зала, беше дадена почивка, а преди това беше възложено на Димитър Здравков ("Прогресивна България") да започне да чете доклада отначало.