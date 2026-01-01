Китайската онлайн платформа Temu ще улесни връщането на стоки и възстановяването на суми като част от пакет от ангажименти, с които цели да избегне глоба от Европейския съюз, съобщи Европейската комисия.

През 2024 г. ЕС предупреди Temu, че нарушава правилата за защита на потребителите, и поиска от платформата да предприеме промени.

Сега компанията се е ангажирала да възстановява парите на клиентите в срок до 14 дни, предаде АФП.

Temu ще премахне и съобщенията на началната си страница и в продуктовите обяви, които притискат потребителите да завършат покупката си, като например „Остават почти изчерпани количества“.

Платформата ще прекрати и практиката да принуждава потребителите да участват в игри, като „Завърти колелото“, за да получат достъп до онлайн магазина. Освен това ще предприеме мерки срещу фалшивите потребителски отзиви, съобщи Европейската комисия.

Говорител на Temu заяви, че компанията е „доволна от постигнатото споразумение с Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите“.

Той допълни, че Temu ще „продължи да повишава прозрачността и да подобрява пазаруването за потребителите в цяла Европа“.

Ако компанията не изпълни поетите ангажименти, държавите членки на ЕС имат право да ѝ наложат глоба в размер на най-малко 4% от годишния ѝ оборот в съответната страна.

През последните две години Temu е обект на засиленото внимание на европейските институции.

Този месец Брюксел предупреди, че платформата е изправена пред риск от втора глоба от ЕС, след като Европейската комисия я обвини, че не защитава потребителите от продажбата на опасни стоки.

През май ЕС наложи на Temu глоба от 200 милиона евро (220 милиона долара) за допускане на продажбата на незаконни продукти, включително опасни детски играчки.