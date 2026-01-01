Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предвижда намаляване на числения си състав с 452 души. От тях 413 са в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), а 39 – в централната администрация. Други 200 служители на пътната агенция ще бъдат прехвърлени в нова структура, която ще работи за подобряване на пътната безопасност в страната. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който представи параметрите на бюджета на ведомството.

„Неслучайно казах това, защото в този бюджет ще видите, че един от основните приоритети и фокуси е за това да направим възможно в следващите години да започне строителство на онези магистрали, които всички очакваме да ги имаме в България“, заяви министърът.

По думите му преструктурирането предвижда 452 души да напуснат досегашните си щатни позиции, а още 200 служители на АПИ да преминат в новото звено. Така общо 652 души ще бъдат засегнати от промените в структурата на ведомството и пътната агенция.

Не се предвижда съкращаване на служители в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Намаляват броя на служителите и преструктурират дирекции в МРРБ

ДНСК ще работи срещу незаконното строителство

Шишков обясни, че запазването на числения състав на ДНСК е необходимо заради проблемите с незаконното строителство в страната.

„В България наистина се получи епидемия на незаконно строителство. Не може да си го позволим. Ние първо трябва да се преборим с тези лоши практики, които са наслоени вече в последните 20 години в България. Така че е изключително важно да се преборим с тях. ДНСК ще е един от инструментите, които ще трябва много активно и много усилено да работи в тази посока“, посочи регионалният министър.

Той подчерта, че няма да бъде намаляван и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Според него там е необходимо да се подобри качеството на обслужването и да се актуализира кадастърът.

Министърът посочи, че по време на срещите си с кметове в рамките на кампанията „Регионите говорят“ е получил сигнали за проблеми с кадастралните услуги в различни населени места.

Бюджетът на МРРБ нараства с 14%

Бюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2027 г. е предвиден с ръст от 14% и достига 1,210 млрд. лева.

Румен Радев: Бюджет 2027 е тежък камион без спирачки, който лети към пропастта

„Бюджетът се предвижда до 1 210,25 млн. евро. Приходите, които са предвидени, това, което колегите от Министерството на финансите са сметнали, че е абсолютно възможно да бъдат приходи към Министерството на регионалното развитие, виждате, че са 832 000. И 377 000 допълнителни трансфери, които ще бъдат получени в Министерството на регионалното развитие“, заяви Шишков.

Най-голям дял от средствата са предвидени за АПИ – близо 1,1 млрд. лева. Бюджетът на централната администрация на МРРБ е 83 млн. лева, на Агенцията по кадастъра – 17 млн. лева, а на ДНСК – 10 млн. лева.

Предвидени са и 109 млн. лева за текущи ремонти.

По думите на министъра приходите на ведомството ще бъдат увеличени с около 110 млн. лева. Основен източник остават таксите и електронните винетки.

МРРБ обмисля разширяване на обхвата на тол таксите

Министерството обмисля да разшири пътната мрежа, за която се събират тол такси. Според Шишков има участъци, по които преминава значителен тежкотоварен трафик, но за тях не се плащат съответните такси.

„Считаме, че част от пътната мрежа, за която ще се събират тол такси, може би ще разширим. Имаме част от пътищата, през които преминава значително количество тежкотоварен транспорт, за който обаче, за съжаление, ние не събираме съответните такси“, заяви министърът.

Той определи това като пропуск, който трябва да бъде отстранен, така че държавата да събира приходите, които ѝ се полагат.

Три пъти повече средства за инвестиции във водния сектор

В бюджета за 2027 г. са предвидени 45 млн. лева за инвестиции във водния сектор – три пъти повече спрямо средствата за 2026 г. Парите са разпределени почти поравно между строителство и проектиране.

Шишков посочи, че подобряването на качеството на водата и решаването на проблемите с водоснабдяването в населените места са сред важните задачи пред министерството.