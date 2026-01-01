Листата с епископите, които ще участват в избора за нов Ловчански митрополит, се изготвя от Светия синод и се предоставя на епархийските избиратели, но след като се събере епархийският съвет в Ловчанска епархия и поиска със свое решение от Светия синод да бъде изготвена такава листа.

Това каза пред журналисти Врачанският митрополит Григорий, който беше определен от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) да ръководи Ловчанската епархия след кончината на Ловчанския митрополит Гавриил.

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Врачанският митрополит коментира темата, свързана с процедурата за избора на Ловчански митрополит, след като участва в Народното събрание в откриването на благотворителна изложба базар на Светия синод на БПЦ-БП и на Народното събрание в подкрепа на детски болнични отделения у нас. Изложбата беше открита от председателя на парламента Михаела Доцова и от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

„Ние следваме устава на Българската православна църква, който ни казва, че в рамките на три месеца, до три месеца след кончината на митрополита, трябва да проведем избора.

Първата стъпка ще бъде събиране на епархийския съвет и официално да поискаме от Светия синод да бъде изготвена такава листа. След това Светият синод ще насрочи свое заседание, на което ще се изготви листа измежду епископите на Българската православна църква.

БТА

Тази листа ще бъде предоставена на избирателите и най-малко три седмици преди съответния избор, който ще се проведе първо в епархията, а в следващата неделя ще е каноничният избор в Светия синод.

Конкретна дата не може да се каже, всичко зависи от следването на тази процедура. И се надяваме на заседанието на Светия синод на 10 декември да имаме готовност да поискаме листата“, обясни Врачанският митрополит Григорий.

Попитан от БТА кога се очаква да е изборът на Ловчански митрополит, след като срокът е три месеца, Врачанският митрополит отговори, че може да е в края на януари, може да бъде и през февруари. „Всичко зависи от това как ще се задвижи процедурата.

Тя ще започне със сигурност през декември със заседание на епархийския съвет в Ловеч, за да може след това да бъде изготвена листата от Светия синод“, обясни наместникът на Ловчанската епархия.

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На своето извънредно заседание на 23 ноември по повод кончината на новопреставилия се Ловчански митрополит Гавриил, Свeтият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, под председателството на българския патриарх Даниил, на основание член 84, алинея 1 и алинея 2 от Устава на БПЦ-БП, реши наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол да бъде Врачанският митрополит Григорий.

Наместникът управлява делата на овдовялата епархия до встъпване в длъжност на новоизбрания митрополит. Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит, съгласно Устава на БПЦ-БП, съобщиха тогава от Българската патриаршия.