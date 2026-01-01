Три празни вагона от товарна композиция дерайлираха в четвъртък следобед между гарите Перник-разпределителна и Разменна, което наложи пълното спиране на железопътното движение в участъка. Инцидентът е станал в 13:46 ч., като по първоначална информация няма пострадали хора.

Информацията беше потвърдена от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). В резултат на инцидента крайградските пътнически влакове по направлението София - Перник - София през Волуяк са отменени в участъка между гара Разменна и Перник.

На мястото на произшествието незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по отстраняването на дерайлиралите вагони. От НКЖИ уточниха, че след приключване на тези дейности ще бъде извършен оглед на железния път за евентуални повреди.

Към момента няма яснота кога точно ще бъде възстановено движението в засегнатия участък. Пътниците, планиращи пътуване по тази линия, трябва да следят за актуална информация от железопътния оператор и да търсят алтернативни транспортни маршрути.