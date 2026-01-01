Общинските съветници в Ловеч избраха Валентина Цвяткова за кмет на село Чавдарци. До необходимостта от избор на нов кмет на населеното място се стигна, след като на 28 октомври т.г. почина избраната на последните местни избори Красимира Атанасова Бинакова-Ахмедова.

Тъй като до края на мандата остава по-малко от една година, Общинският съвет трябваше да избере кмет на кметството.

Валентина Недялкова от групата на ГЕРБ-СДС предложи да бъде дадена възможност да бъдат изслушани кандидатите и изборът на кмет да бъде извършен с тайно гласуване. Предложението не получи одобрение от съветниците.

Официално до заседанието на Общинския съвет бяха внесени две предложения за кмет на село Чавдарци. От общинската администрация бе предложена Валентина Цвяткова, а от общински съветници от ГЕРБ Пламен Стоянов.

Постъпи и предложение за Арсений Бисеров.

Гласуването се проведе по реда на постъпване на кандидатурата, като първа бе на Валентина Цвяткова. Тя получи 18 гласа „за“, пет – „против“ и четири –„ въздържал се“.

След решението на Общинския съвет новоизбраният кмет на село Чавдарци положи клетва.