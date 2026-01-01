Заради очаквана буря със силен вятър традиционният парад за Деня на благодарността на веригата магазини „Мейсис" в Ню Йорк беше отложен за първи път от 100 години, предадоха осведомителните агенции. Той ще се проведе в събота, 28 ноември, вместо днес, когато в САЩ е празникът.

#BREAKING: Macy’s 100th Thanksgiving Day parade will be pushed back to Saturday because of severe weather. The news came as preparations for the parade were being held. Balloons are all blown up and secured, but it’s still unclear if they’ll take them down until Saturday. https://t.co/NUre0UPmYT — Cristina Corujo (@cristina_corujo) November 25, 2026

„Безопасността на участниците и зрителите е първостепенен приоритет и след обсъждане с нашите партньори от града и службите взехме решението да преместим тазгодишното празненство“, се казва в съобщение на веригата универсални магазини „Мейсис“, която спонсорира събитието.

The Macy’s Thanksgiving Day Parade has been postponed as powerful winds are expected to bear down on New York during the annual event, the company said Wednesday. https://t.co/Z9S5rNy8zf — The Associated Press (@AP) November 25, 2026

Парадът, чието стотно издание е тази година, за първи път е отложен заради лоши метеорологични условия, отбелязва Ройтерс.

На пресконференция на открито в навечерието на Деня на благодарността кметът Зохран Мамдани обясни, че решението за промяна на графика е било съгласувано с „Мейсис“, полицейското управление на Ню Йорк и други агенции. Той отбеляза, че прогнозираните за днес силни ветрове – ситуация, която и преди е застрашавала безопасността на шоуто с балони по време на парада – са били основен фактор за решението за промяна на датата.

Парадът не е провеждан от 1942 до 1944 г. по време на Втората световна война, но досега никога не е отлаган заради метеорологични условия, припомня Ройтерс.

Годишното шествие, излъчвано по телевизията в цялата страна, е неразделна част от традициите на Деня на благодарността – зрелище с големи надуваеми анимационни герои, маршируващи оркестри, клоуни, мажоретки и популярни музикални изпълнители, които изнасят концерти на живо. Хиляди хора се събират по улиците на Манхатън, за да гледат.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждение за силен вятър и за наводнения по крайбрежието на град Ню Йорк за четвъртък и петък. Очакват се пориви на вятъра със скорост от 80 до 96 км/ч днес, съобщи градската служба за управление на извънредни ситуации.

Метеоролозите заявиха, че бурите, носещи проливни дъждове и ветрове по цялото източно крайбрежие на САЩ, заплашват да забавят полетите по време на една от най-натоварените седмици за пътувания през годината, припомня Ройтерс.

Лошото време е прекъсвало парада и преди, включително шествието през 1997 г., когато силни пориви на вятъра изтласкаха балон към уличен стълб. Той събори част от уличното осветление върху зрители и двама души бяха хоспитализирани с наранявания по главата, припомня Ройтерс. Тогава два други големи балона също бяха сериозно повредени. В отговор на това тогавашният кмет Руди Джулиани сформира работна група, която да прецени ситуацията. Това доведе до въвеждането на нови ограничения за размерите на балоните за парада и премахването на улични лампи по маршрута на парада.

Всички балони с анимационни герои, които бяха докарани в Манхатън и предварително надути в сряда за тазгодишното събитие, сега трябва да бъдат изпуснати и върнати в базата им в Ню Джърси. Там ще бъдат подготвени отново за парада – процес, който обикновено отнема седмица, заяви представител на „Мейсис", цитиран от Ройтерс.