Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не знае дали руският държавен глава Владимир Путин ще присъства на насрочената за декември среща на върха на Г-20 във Флорида, но добави, че може да участва във форума, ако има желание, предаде Ройтерс.

„Той определено е добре дошъл“, заяви американският лидер пред журналисти. Тръмп обаче отбеляза, че някои от присъстващите не биха се радвали да видят Путин на двудневната среща на върха, която започва на 14 декември.

„Ако зависи от мен, ще се радвам да е сред нас“, добави Тръмп.Американският президент изрази тази позиция в имението си Мар а Лаго във Флорида, където отпразнува Деня на благодарността.

Тръмп: Присъствието на Путин на Г-20 в САЩ би било много полезно

Вчера от Кремъл заявиха, че все още не е взето решение дали руският президент ще участва в срещата на върха на Г-20.

Самият Путин каза миналата седмица след срещата си с Тръмп в Китай, че ще обмисли въпроса дали да присъства на форума.

По-рано в четвъртък Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че би искал Путин да „прекрати всякаква военна агресия в Европа“, за да се стигне до уреждане на конфликта в Украйна