Граждани и привърженици на Футболен клуб (ФК) „Левски София“ протестират пред сградата на Френското посолство в столицата с искане за справедливост след сблъсъците на футболния мач снощи между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ в Марсилия, Франция. При инцидентите преди футболната среща са пострадали 11 български граждани.

Движението на ул. "Оборище" в София е затворено. В района има засилено полицейско присъствие. Служителите на МВР проверяват гражданите преди да се присъединят към протеста. Демонстрацията не е съгласувана със Столичната община.

БТА

Исканията на протестиращите са незабавно установяване на извършителите, санкции за френския отбор, включително потенциална дисквалификация, и обезщетение за пострадалите българи.

Събралите се скандират „Убийци“, „Няма да простим, няма да забравим“ и носят шалове и тениски на „Левски“.

Почетният консул в Марсилия: Българските фенове са демонстрирали провокативно поведение, отправяли са нацистки жестове

По-рано днес Народното събрание осъди в декларация проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия и изрази солидарност с пострадалите. В преамбюла на декларацията се посочва, че спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия. Премиерът Румен Радев разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон и каза, че двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

БТА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов призова УЕФА да предприеме категорични действия. Той определи като недопустимо поведението на френските фенове и каза, че „това насилие по терените не е добре за никого“. Посланикът на Франция в България Мари Дюмулен заяви, че насилието е започнало от френска страна. „Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи“, допълни тя.

БТА

Бългaрският футбoлен съюз заяви, че поддържа непрестанна комуникация с представители на всички институции и продължава категорично да настоява за незабавно установяване на самоличността на всички извършители и налагане на най-строги наказания.

УЕФА назначи инспектори, които да проведат дисциплинарни разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по случая.

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