Общо 11 български граждани са пострадали при инцидентите в Марсилия преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. По последни данни няма тежко пострадали българи. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

От ведомството предоставиха актуална информация във връзка с постъпилите сигнали и възникналите въпроси относно консулското съдействие след инцидентите във френския град.

Пострадалите в болница са в стабилно състояние

По информация на МВнР всички български граждани, които към момента остават настанени в лечебното заведение в Марсилия, са в стабилно състояние и без опасност за живота.

Това е потвърдено след срещи на представител на българската консулска служба с пострадалите и разговори с лекуващите ги лекари.

В болницата са извършени необходимите медицински изследвания, като част от пациентите продължават да бъдат под наблюдение.

Състоянието на всички български граждани, потърсили медицинска помощ след инцидентите, продължава да се проследява, уточняват от външното министерство.

Български консулски представител пристигна в Марсилия

Генералното консулство на България в Лион следи случая от самото начало и поддържа постоянен контакт с компетентните френски институции.

През нощта на дежурния телефон са постъпили обаждания от пострадали български граждани и техни близки.

На потърсилите помощ е оказано консулско съдействие съобразно конкретните обстоятелства и наличната информация.

След получаването на официални данни, че в болница в Марсилия все още има настанени български граждани, представител на консулската служба е заминал за града, за да ги посети лично.

На място той се е запознал със здравословното им състояние и е разговарял с медицинските екипи.

В Марсилия се намират също почетният консул на България в града и полицейското аташе на страната ни в Париж.

Обсъждат прибирането на пострадалите в България

От Министерството на външните работи съобщават още, че вече е поставен и въпросът за завръщането на пострадалите български граждани у нас.

МВнР и консулската служба поддържат връзка с тях и обсъждат възможностите за съдействие при прибирането им в България в рамките на своите правомощия.

Към момента не се съобщава конкретна дата за завръщането им.

Българските дипломатически и консулски представители продължават да следят развитието на случая и състоянието на пострадалите след инцидентите преди футболната среща в Марсилия.