Общините, които предоставят мобилни услуги в домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, могат да удължат проектите си до средата на 2029 г. Това реши Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). Бюджетът на мярката „Иновативни здравно-социални услуги“ е увеличен с 64.3 млн. евро и достига 141 млн. евро.

Операция „Иновативни здравно-социални услуги“ осигурява грижа в домашна среда за възрастни и хора с увреждания, включително чрез прилагане на иновативни технологии за дистанционен мониторинг на здравословното им състояние. Увеличението на бюджета ще позволи включването на приблизително 6200 нови потребители, включително хора, които към момента са в списъците на чакащите поради недостиг на средства. По този начин общият брой на хората в нужда, които ще бъдат подкрепени за независим живот в собствения си дом, ще достигне 21 288 души.