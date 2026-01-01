Полицията разкри подробности за операцията на Икономическа полиция и откритите множество неистински епикризи, становища и прием на пациенти в здравно заведение, с цел документите да бъдат използвани за освидетелстване от ТЕЛК. В Държавната психиатрична болница двама лекари – майка и син, са хоспитализирали 37 души, като има съмнения, че голяма част от настаняванията са били фиктивни.

Пациенти само на хартия: Разкриха схема с фалшиви епикризи за ТЕЛК, задържан е лекар

На пациентите са издавани епикризи, по-голяма част от лицата са с двойно гражданство, като се предполага, че са дошли, настанявани са за 3-4 дни и са си отивали за Турция, където живеят за постоянно, каза началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов.

Полицията предполага, че на по-късен етап ще използват медицинската документация за получаване на ТЕЛК решения. По думите на Узунов има настанени хора, за които в МВР има данни, че са шофирали след употреба на алкохол и наркотици. От тези 37 настанени, се предполага, че трима, четирима от тях са настанени с цел избягване на наказателно преследване. Останалите са настанявани, за да получат ТЕЛК решения. На някои от тях изтичат ТЕЛК решенията и се налага да бъдат преиздавани.

Единият лекар е бил задържан, а другият не е открит на територията на страната, каза още Узунов. Единият е задържан първоначално за 24 часа, но е освободен вчера поради лошо здравословно състояние. Задържаният е отказал да даде писмено обяснение. Към момента все още е с лекарски права. Двамата доктори са в роднинска връзка - майка и син.

Извършена е проверка в лечебното заведение, като единият е уволнен дисциплинарно, а малко след това и другият е напуснал. Узунов уточни, че Държавната психиатрична болница не използва клинични пътеки и по тази причина разследват само документни престъпления.

Той разкри и още една схема - злоупотреби с европейски средства по програми за заетост. Проверяват се фиктивни назначения на работници с месечни възнаграждения между 1400 и 2800 евро.

Установени са данни за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори в две фирми в община Кирково.

Схемата е действала през 2024 и 2025 г., като за целта са използвани европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда. Проверяват се трудовите правоотношения на общо 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото. Голяма част от назначените са в роднински отношения.

Според разследващите, част от лицата съзнателно са се съгласявали да бъдат назначавани фиктивно, за да им бъдат плащани осигуровки, докато европейските средства за възнагражденията им са постъпвали при работодателите. „Получавали са ги управителите на фирмите. Сега разследваме как и въобще дали са стигали до служителите“, каза Узунов.

Предстои да бъде установен пълният размер на неправомерно усвоените европейски средства, както и каква част от тях действително е достигнала до работниците.