Началникът на Софийския централен затвор Светослав Пенов е освободен от длъжност, след като арестант е бил неправомерно освободен и впоследствие се е върнал в затвора. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

Арестантът К. П. е постъпил в затвора в София на 27 юни т.г. за изпълнение на мярка за неотклонение „задържане под стража“ въз основа на получени за изпълнение прокурорски и съдебни актове. Той е бил неправомерно освободен на 29 септември, но на 5 октомври отново е постъпил в затвора.

Освободиха шефа на Софийския затвор

По случая е била разпоредена проверка със заповед на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), при която са установени отговорните длъжностни лица.

Ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност и от експертното лице, което е следвало да следи за законосъобразното изпълнение на получените прокурорски и съдебни актове относно задържаните. Освен това са предприети мерки експерти от ГДИН да обучават новоназначени служители от администрацията на затвора в София с цел осигуряване на законосъобразното изпълнение на съдебните и прокурорските актове и предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се посочва в атговора на министъра на правосъдието.