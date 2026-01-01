Откриха наркотик между филии хляб в пратка за алжирец в Любимец, съобщиха от полицията.

На 26 ноември е поискано съдействие от Специалния дом за временно настаняване на чужденци във връзка с установено наркотично вещество при проверка на пратка, предназначена за 33-годишен алжирски гражданин.

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Между филии хляб е открита кафява бучка с бруто тегло 22,33 грама.

При извършения полеви наркотест веществото е реагирало положително на канабис и MDMA.