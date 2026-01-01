ГЕРБ-СДС предлага максималният размер на издръжката на деца, която държавата изплаща при определени в закона условия, да бъде увеличен от 52 на 165 евро месечно. Предложението е зaложено в проекта за Бюджет 2027, съобщиха от политическата формация.

Според вносителите при минимална работна заплата от 660 евро минималната издръжка на дете, определена в Семейния кодекс, възлиза на 165 евро. В същото време правителството предлага държавата да изплаща максимум 52 евро месечно, което е под една трета от законовия минимум.

От ГЕРБ-СДС определят това като двоен стандарт, тъй като държавата изисква от родителите да осигуряват минимална издръжка от 165 евро, но при определени обстоятелства самата тя предвижда да плаща значително по-малка сума.

„Нуждите на детето обаче не намаляват според това кой плаща. Храната, лекарствата, дрехите, отоплението и учебниците струват еднакво. Непокритата разлика остава за родителя, който е до детето всеки ден“, посочват от формацията.

Предложението се отнася до случаите, в които има присъдена, но неполучавана издръжка, а по изпълнителното дело е установено, че задълженият родител няма доходи и имущество, от които сумата да бъде събрана. При тези условия държавата изплаща издръжката до определения максимален размер.

От ГЕРБ-СДС уточняват, че неизрядният родител продължава да дължи изплатените от държавата суми заедно със законната лихва и задължението му не се опрощава.

Разчетите към предложението показват, че увеличението ще доведе до допълнителен годишен разход за бюджета в размер на под 6,7 млн. евро.

Предложението е внесено от Рая Назарян, Деница Сачева, проф. Костадин Ангелов и Теменужка Петкова.

Паралелно с това депутатите от ГЕРБ-СДС работят по преглед на разпоредбите за издръжката в Семейния кодекс. В началото на 2027 г. формацията планира да предложи и законодателни промени, насочени към подобряване на защитата на децата.

„Детството има срок. Грижата за него не може да чака. Държавата трябва да дава пример за отговорност – включително когато плаща“, заявяват от ГЕРБ-СДС.