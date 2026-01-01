В Основния съд в Кочани продължава делото срещу Ива Михайлова.



Очаква се днес прокуратурата да разпита вещите лица, изготвили експертизите по поръчка на защитата. Според заключенията им именно насрещно движещият се автомобил е навлязъл в лентата на Ива и е предизвикал катастрофата, предава БНТ. Заседанието в началото на месеца беше първото, на което Ива Михайлова не присъства лично, тъй като в момента се намира в България. Съдът отхвърли две нейни молби да участва в процеса чрез видеоконферентна връзка.

ДАНС отговори на обвиненията за натиск върху Ива Михайлова



Защитата ѝ представи медицински документи, удостоверяващи здравословното ѝ състояние и факта, че тя продължава да се лекува в болница. Съдът обаче прие аргументите на прокуратурата, според която Михайлова е напуснала страната, за да избегне наказателна отговорност.

Адвокатът на Михайлова оспори тезата, като заяви, че тя не е избягала, няма издадена заповед за нейното издирване и е била принудена да замине за България, за да получи необходимото лечение, тъй като не е имала възможност да го получи на територията на Република Северна Македония.